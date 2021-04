El futuro laboral de los jóvenes, muy afectado por la pandemia: el 35% no tienen ingresos, según el Banco de España

La crisis sanitaria del coronavirus ha derivado a su vez en una crisis económica y los más afectados somos los jóvenes . Todavía no nos habíamos recuperado de la crisis anterior cuando ha llegado esta. Y en este caso, el problema no es únicamente la falta de ingresos, sino otras cuestiones como el empeoramiento de la calidad de las clases, según este estudio del Banco de España.

Y es que Óscar Arce hace hincapié en que esta crisis no solo perjudicará a los jóvenes a la hora de encontrar trabajos por el cierre de empresas y la falta de oferta; sino también porque afectará negativamente en su formación laboral e inserción en el mercado la pérdida de clases presenciales y el empeoramiento de la calidad de la universidad.

Un 35% de jóvenes sin ingresos

El porcentaje de jóvenes sin ingresos antes de la pandemia era ya elevado, pero en los últimos meses no ha hecho más que aumentar. Es más, a finales del año pasado, 2020, un 35% de los menores de 30 años carecían de ingresos.

¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis para los jóvenes?

Que un 35% de los menores de 30 años en edad laboral no tengan trabajo trae consigo una serie de consecuencias como, por ejemplo, el retraso en la edad de emancipación o el descenso de la natalidad. Es decir, cada vez los jóvenes tardan más en independizarse de casa de sus padres.

Además, si los jóvenes no tienen ingresos o los que tienen son muy bajos, también tardan más tiempo en decidir si tener hijos o no y muchos de ellos retrasan este momento o directamente no los tienen por su situación económica.