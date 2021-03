Un joven con autismo escribe una carta para buscar trabajo y arrasa en internet: "No aprendo como el resto"

Encontrar trabajo en una situación de crisis mundial y pandemia como esta es ya de por sí muy complicado, pero la cosa se vuelve todavía más difícil si eres una persona joven que no ha trabajado previamente y, por tanto, no tienes experiencia.

No obstante, esto no es todo, imagínate, además de estos condicionantes, ser una persona con autismo . Para estas personas la cosa se complica aún más. Pues bien, este es, por ejemplo, el caso de Ryan Lowry, un joven de 19 años con autismo que se ha vuelto viral en las últimas semanas por una carta que subió a su perfil de LinkedIn.

¿Qué contaba Ryan en la carta?

A continuación, Ryan expone los puestos para los cuales está capacitado e interesado: "Estoy interesado en un trabajo en animación o sistemas. Soy consciente de que alguien como tú puede darme una oportunidad, no aprendo como el resto de la gente, necesitaré un mentor que me enseñe, pero aprendo rápido. Una vez que me lo explican, ya lo tengo. Prometo que si me contrata y me enseña, estará contento de haberlo hecho".