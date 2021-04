Greta Thunberg dona 100.000 euros para que los países más pobres dispongan de vacunas contra el coronavirus

Su petición a los países ricos

Sobre la vacunación a los jóvenes

A raíz de sus declaraciones, le han preguntado a si apoyaría una manifestación para pedir a los más jóvenes que no se vacunen y que esas dosis sean donadas a países pobres. La activista ha explicado que esa propuesta no es una buena idea, ya que generaría otro debate muy distinto: que no hay que vacunarse si se es joven. "Si empezamos a pedir a los jóvenes que no se vacunen, se estaría transmitiendo un mensaje equivocado. Por supuesto, todos a los que se les ofrezca la vacuna deberían recibirla", ha dicho Thunberg.