Se acaba de estrenar la segunda temporada de 'Euphoria' y los fans de la serie están encantados, pues llevaban casi tres años esperando el regreso de Rue Bennett, Jules Vaughn y todas las tramas que las rodean a ellas. Antes de que viera la luz el primer episodio de esta nueva tanda de episodios, Zendaya advirtió a sus seguidores que se abordarían temas duros y que no lo viesen si no se sentían preparados. La actriz no se equivocaba y la serie está dando mucho de que hablar.