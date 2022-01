Zendaya lanza una advertencia a los fans sobre la segunda temporada de 'Euphoria'

En Twitter se podía ver el entusiasmo por conocer cómo le había cambiado la vida a Rue y al resto de personajes como Jules, a la que interpreta Hunter Schafer, o Cassie, a la que da vida Sydney Sweeney. "Qué ganas de ver lo nuevo", "Euphoria me devuelve la ganas de vivir" , "Tengo muchas ganas de ver la nueva temporada de Euphoria", comentaban los fans de la ficción en esta red social, habiendo algunos que, incluso, reconocían que se habían vuelto a ver la primera temporada antes del estreno de la segunda.

"Sé que ya he dicho esto antes, pero quiero reiterar que 'Euphoria' es para una audiencia madura", comenzaba diciendo la actriz, que continuaba explicando que esta nueva tanda de capítulos va a abordar un tema que, en su opinión, puede ser incómodo de ver o afrontar para algunas personas: "Esta temporada, más incluso que la anterior si cabe, es profundamente emocional y tiene que ver con un tema que puede ser complicado de ver" .

Por esa razón, Zendaya les ha pedido a sus seguidores que si sienten que puede ser duro para ellos el visionado de la serie, que opten por no ver los nuevos episodios: "Por favor, solo la veáis si os sentís cómodos. Cuidad de vosotros mismos y tened claro que de cualquier manera seguís siendo queridos y yo puedo sentir vuestro apoyo". La actriz de 'Spider-Man: No Way Home' ha terminado su comunicado mandándole un saludo muy cariñoso a sus fans: "Con todo mi amor, Daya".