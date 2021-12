Zendaya está ahora mismo inmersa en la promoción de la última película en la que ha participado, la nueva del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), 'Spider-Man: No Way Home'. La hemos visto posar en diversas alfombras rojas al lado del resto del reparto y junto al coprotagonista de la cinta, Tom Holland, su pareja actual, con el que acaba de confirmar su relación tras meses de rumores después de que los paparazzi los pillaran besándose dentro de un coche tras visitar a su madre.

Uno de los looks que más impactó a sus seguidores fue el que la actriz escogió para la premiere en Los Ángeles: su vestido parecía una tela de araña que se pegaba a su piel , en un claro guiño a la película que promocionaba. Completó su estilismo con unos tacones negros con brillantes y optó por recoger su larga melena castaña en una coleta, tras haber trenzado su pelo desde la raíz; un peinado con el que ya la habíamos visto antes.

Zendaya, que ya se ha convertido en un referente de estilo y sus conjuntos y peinados suelen aparecer en las revistas de moda de todo el mundo, ha vuelto a sorprender a sus fans con un nuevo cambio de look , que está vez ha estado centrado en su cabello. El icono de la generación Z ha decidido cortarse la melena antes de que lleguen las Navidades, pero no ha sido el único cambio que ha introducido en su pelo, ya que también ha optado por teñirse de nuevo de un color que ya lució durante unos meses en 2019.

La ex chica Disney ha decidido cortar su larga melena a la altura de la clavícula, sumándose a la moda del corte 'lob', que ha sido tendencia este otoño; pero le ha añadido un toque diferente peinando las puntas ligeramente hacia dentro, tal y como ha mostrado en una fotografía que ha compartido en sus historias de Instagram, donde ha comentado que ya necesitaba probar con un nuevo look: "Era hora de un cambio"; además de mencionar a la estilista que se ha encargado de llevarlo a cabo: Sarah Shears de One Eleven.