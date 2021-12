Zendaya está en el centro de atención de todo el mundo porque se acaba de estrenar la nueva película de Spider-Man, 'Spider-Man: No Way Home', en la que da vida a MJ, la novia del héroe de ficción al que interpreta su chico en la vida real, Tom Holland. La pareja acaba de confirmar su relación después de meses de rumores en los que han sido pillados besándose dentro de un coche, visitando a la madre de la actriz o yendo a eventos juntos.

"Siempre quise dedicarme a la fotografía", ha revelado la ex chica Disney en esta entrevista , en la que también ha profundizado en los orígenes de esa pasión: le viene de familia. "Mi abuelo era fotógrafo, también era abogado, pero en su tiempo libre se dedicaba a la fotografía. Y mi bisabuelo también era fotógrafo y, de hecho, trabajó en Hollywood [...] Mi abuelo falleció cuando yo tenía 11 años, pero tengo muchas de sus fotografías en casa y mi madre me contaba historias sobre cómo salía y usaba su fotómetro, a veces pasaba todo el día tomando fotos de lo mismo cuando cambiaba la luz", ha explicado la actriz.

Un interés que no solo le viene de familia, ya que Zendaya también ha explicado que por su profesión ha estado en muchas sesiones de fotos, en contacto con grandes profesionales del oficio y que ha tenido la oportunidad de aprender mucho acerca de este arte, lo que le ha llevado a interesarse aún más por la fotografía: "A medida que crecí, y con tantas sesiones de fotos a mis espaldas, realmente comencé a comprender y aprender más sobre la luz: cómo se refleja y qué luces se utilizan. Ahora he llegado al punto en el que me encanta trabajar con ciertos fotógrafos que entienden la luz y me permiten jugar con las luces".