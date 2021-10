La respuesta no es, claro, la imposibilidad estadística de que no hay gays entre ellos. Si hasta ahora ningún jugador se había atrevido a hacer pública su orientación es porque la homofobia campa a sus anchas en el mundo del fútbol. No ha hecho falta que ningún jugador salga del armario para que “maricón” sea una palabra omnipresente en los estadios, desde los más pequeños hasta los de los equipos más importantes del mundo.