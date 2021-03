El periódico digital El pueblo de Ceuta ha informado de una agresión sufrida por un joven ceutí hace unos días. El chico no quiere que se sepa su identidad, pero ha difundido a través de las redes sociales lo que le ha ocurrido con el objetivo de que se conozca que este tipo de agresiones de odio siguen existiendo en las calles de nuestro país.

"Vivo en Ceuta, España y vengo a contar mi historia más reciente", comenzaba su relato. Con miedo a que se supiera quién era él y eso pudiera traerle más problemas, el joven trans ha pedido que se entienda que no quiera dar datos personales sobre él. Sin embargo, ha querido contar los hechos y aportar fotografías para que se sepa que "la transfobia existe, antes, ahora y siempre, por desgracia".

Fue entonces cuando este grupo de gente empezó a pedirle que les enseñara la entrepierna para demostrarlo. Después se abalanzaron sobre él, que trató de defenderse, pero al ser cinco personas contra uno él no pudo hacer nada. Le tiraron pipas, le apuntaron a los ojos con un puntero láser y le quitaron el monopatín que llevaba.

Siguieron insistiendo en que les enseñara la entrepierna, y ante la resistencia del chico trans le agredieron físicamente: "me levantaron y empezaron a empujarme, me patearon y las amenazas y golpes no paraban". Según contó la víctima de la agresión, uno de ellos también le puso un vídeo en el que se podía ver cómo a un hombre le cortaban la cabeza y le decían que se lo iban a hacer a él también.