El desgarrador testimonio de Britney Spears en los juzgados para que le concedan de nuevo su libertad ha dejado impactados a muchos fans de la cantante estadounidense, que no sabían que su situación era tan dramática. Hace trece años que la artista perdió toda capacidad de decisión porque la justicia le dio la custodia legal a su padre, Jaime Spears, que según contó ella no la tiene trabajando en un régimen parecido a la esclavitud: le obliga a trabajar varios días a la semana, decide qué espectáculos dará y configura su horario a diario.

Además, la ha privado del resto de sus libertades, pues Britney no tiene la capacidad de usar su propio dinero, ya que no tiene acceso a sus cuentas bancarias ni a sus tarjetas de crédito y, además, no puede ver a sus dos hijos cuando lo desee y ni siquiera le conceden la libertad para tomar decisiones en su vida privada, ya que la cantante quiere casarse con su novio y tener otro hijo con él, pero le obligan a llevar un DIU que impida la posibilidad de ampliar su familia.

Tras escuchar a su artista favorita, muchos fans han manifestado su enfado hacia Jaime Spears y se han manifestado para pedir la libertad de Britney, tanto en las calles de Los Ángeles como en las redes sociales, donde en muchos países el hashtag #FreeBritney (un movimiento que nació hace unos años) fue trending topic.

También han sido muchos los artistas que han mostrado su apoyo a la estrella, como su expareja Justin Timberlake (que, incluso, le ha pedido perdón por su actitud en el pasado), Paris Hilton o Miley Cyrus. La última cara conocida en sumarse a la causa ha sido Karol G, que siempre ha dejado muy claro que es una gran fan de la cantante de 'Toxic', pero hay una razón por la que muchos piensan que su apoyo no es sincero y la tachan de "hipócrita". ¿Sabes por qué? ¡Te lo contamos en Yasss!

El apoyo de Karol G

La cantante de 'Tusa' ha subido una foto a su cuenta de Twitter en la que sale luciendo una camiseta en la que se pide la liberación de Britney y ha utilizado también el hashtag en su tuit. Muchos fans han aplaudido este gesto y han recordado que la colombiana adora a la estadounidense y siempre ha demostrado que es muy fan de su música, pero no todos piensan que el apoyo de Karol G sea sincero.

La tachan de hipócrita

La razón por la que algunos piensan que Karol es "una falsa" y "una hipócrita" es que sigue trabajando y colaborando en sus canciones con el conocido productor musical Ovy on the Drums, al que el cantante Paulo Londra acusó de haberle engañado con un contrato que le quitaba su libertad musical. "Siempre me decían qué decir, yo no podía decidir nada [...] Fue muy frustrante", explicó el cantante de 'Adán y Eva' en una carta dirigida a los medios.

Estas graves acusaciones hicieron que Londra y Ovy se vieran inmersos en un conflicto legal que alejó al primero de los escenarios hasta hace unos meses, cuando consiguió recuperar los derechos sobre sus canciones. Por otra parte, el entorno de Ovy aseguró que no había habido ningún "engaño" hacia Londra y que los problemas habían surgido porque el cantante argentino no quería cumplir su contrato con la discográfica.

Pese a estas acusaciones de Londra, Karol ha seguido trabajando con Ovy, lo que ha hecho que muchos piensen que es una "hipócrita" al prestar su apoyo a Britney Spears, pues piensan que está viviendo una situación "similar" a la que atravesó el cantante de 'Relax'. De hecho, existe un hashtag que pide la libertad del argentino: #FreePaulo.