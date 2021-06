El cantante ha explicado en sus historias de Instagram que piensa que no hay nadie que defienda a lo que él llama "el hombre común"

"Nunca se ha hecho una campaña en contra de los problemas del hombre blanco común", ha comentado Kidd Keo

Al escuchar este discurso, muchos han estallado en Twitter, donde le han explicado por qué no existe un movimiento para defender al "hombre blanco hetero"

El cantante Kidd Keo, que siempre está rodeado de polémicas, ha vuelto a revolucionar las redes sociales y en esta ocasión lo ha hecho con el alegato que ha lanzado en defensa del "hombre heterosexual blanco", al que se refiere como "el hombre común". Él se engloba en esta clasificación y afirma que siente que a nadie le preocupan los problemas de este grupo y que no hay nadie que los defienda, como sí que ocurre con otros colectivos.

"Ya se ha hecho una campaña de los problemas que sufren las mujeres, otra con los problemas de los homosexuales y otra con los de los extranjeros. Me gustaría saber qué pasa con el hombre heterosexual blanco, el hombre común. Ese tío parece que no tiene problemas, nunca se ha hecho una campaña en contra de los problemas del hombre blanco común. Sin que sea extranjero, sin que sea homosexual, sin que sea mujer, el hombre en sí", ha dicho el cantante (que se ha reconvertido en creador audiovisual y diseñador de ropa) a través de sus historias de Instagram.

"¿Qué pasa que no tiene problemas? Tiene toda la presión encima de todo", ha comentado Kidd Keo, que se ha mostrado harto de que la gente no crea que "los hombres blancos heteros" tienen problemas y ha añadido elevando la voz y muy convencido de lo que estaba diciendo: "El hombre blanco común también tiene problemas". Muchos han flipado al escuchar estas palabras porque creen que el cantante está equivocado y le han explicado por qué no existe un movimiento que defiende al "hombre blanco hetero".

Oleada de críticas

En Twitter, el nombre de Kidd Keo se ha hecho TT por la polémica que ha suscitado y es que han sido muchos los que se han lanzado a explicarle que no hay un movimiento que "defienda los problemas de los hombres blancos heteros" porque vivimos en un sistema patriarcal en el que este grupo es el más privilegiado. "Claro que los hombres cisheteroexuales blancos tienen problemas, pero no por el hecho de que lo sean", apuntaba un tuitero.

Hay otros que han criticado este tipo de discursos, donde se compara "lo común" con un tipo de piel, sexo, género y orientación sexual: "Cuando dejemos de pensar así la humanidad avanzará". "Kidd Keo creo que es una de las personas más ignorantes que existen en España", "Está claro que él sí que tiene un problema", "si Kidd Keo ya me caía mal hoy lo ha multiplicado por mil", "Qué tonto es", "No le da el riego al cerebro", han sido algunos de los comentarios que se han podido leer en Twitter, donde no comprenden que haya gente que pueda pensar así.

Lo cierto es que con el vídeo de Kidd Keo se ha puesto de manifiesto que, aunque muchos no entienden este tipo de discursos, sí que hay gente (más allá de sus fans) que apoya tanto al cantante como a lo que dice y que piensa que los hombres "deberían movilizarse". "No le falta razón" o "Es un país donde el hombre resulta presuntamente culpable", escribían un par de tuiteros, que se han mostrado de acuerdo con su discurso.

También se ha rescatado un vídeo en el que Natalia Lacunza afirmaba en una entrevista que nunca colaboraría con Kidd Keo porque le parecía "bastante gilipollas" y la gente ha comenzado a aplaudir a la cantante: "¡Puta ama!", "La Diosa a la que le rezo", "Díselo, reina".

Piensa que a los artistas "se les mete caña"