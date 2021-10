Las operaciones estéticas están a la orden del día , son muchas las personas que deciden operarse para cambiar algo de su físico que no les gusta e incluso puede llegar a causarle más de un complejo. No obstante, normalmente las personas que se someten a este tipo de intervenciones no cambian tantísimo como lo ha hecho Tiamat Legion Medusa a lo largo de los años.

Para ello, este hombre, cuyo nombre original es Richard Hernandez, se ha extirpado las orejas, dividido la lengua en dos y puesto prótesis para simular una especie de cuernos pequeños en su frente. No obstante, estas operaciones no le parecen suficientes, así que quiere seguir operándose y, en concreto, quitarse el pene, ya que considera que los dragones no tienen que tener ni sexo ni género: "Estoy eliminando partes de mí mismo que me ofenden, incluidos algunos de mis atributos físicos", ha dicho en una entrevista a 'Mirror'.

La idea de comenzar a modificar su cuerpo le vino a raíz de un sueño que tuvo en la década de 1980. Soñó que le había mordido una serpiente y que por ello se había convertido en 'reptoide': "En el sueño me encontré rodeado de serpientes, de todos los colores y las serpientes me estaban mordiendo. Tenía mucho miedo, pero mientras el sueño continuaba y ellos seguían mordiéndome, podía ver que no me lastimaban ni ellos ni sus mordiscos. Fue cuando me di cuenta de esto, cuando mi miedo comenzó a remitir y me sentí seguro y en paz y no tenía miedo de las serpientes, y entonces me desperté", aseguró Legion al medio británico.