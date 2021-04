Ludwig bate el récord de suscriptores en Twitch tras emitir en directo durante 31 días sin parar

Ha batido el récord mundial de suscriptores en Twitch

Cuando comenzó esta aventura, Ludwig jamás se habría imaginado que llegaría tan lejos. Ha estado emitiendo en directo en su canal de Twitch durante 31 días y su audiencia no ha dejado de crecer, tampoco las personas que se han suscrito a su canal y que por tanto pagan por ver su contenido.

Ninja, por su parte, se tomó este adelantamiento con deportividad y le dedicó incluso un tuit al respecto: "Los récords están destinados a romperse, mentiría si dijera que no estaba un poco triste pero felicidades Ludwig", escribió el streamer.

Ludwig puso una fecha límite

A Ludwig no le han dejado de aumentar los suscriptores, y aunque en un primer momento no pensó que su emisión fuese a durar tantísimo tiempo, sí que puso una fecha límite para que esta no se eternizara. Pues bien, por fin, tras 31 días emitiendo en directo, el streamer ha podido cerrarlo.