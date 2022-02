Mahmood y Blanco se enfrentarán a Chanel en Eurovisión: el dúo italiano que ha enamorado al público con 'Brividi'

Soñé con volar contigo

En una bicicleta hecha de diamantes

me dijiste que habías cambiado

Ya no veo la luz en tus ojos

¿Cuál es su miedo?

Un mar donde nunca se toca

aunque el sexo no sea

La salida del fondo

Vamos, no huyas de aquí

No me dejes así

Desnudo con escalofríos

A veces no sé cómo expresarme

Y me gustaría amarte, pero siempre me equivoco

Y me gustaría robarte un cielo de perlas

Y yo pagaría por irme

Incluso aceptaría una mentira

Y te querría pero siempre me equivoco

Y me dan escalofríos, escalofríos, escalofríos

Tú, que me despiertas por la mañana

Tú, que ensucias la cama con vino

Tú, que muerdes mi piel

con tus ojos de víbora

y tú, eres todo lo contrario a un ángel

Y tú, eres como un boxeador en la esquina

y huyes de aquí, dejándome así

Desnudo con escalofríos

A veces no sé cómo expresarme

Y me gustaría amarte, pero siempre me equivoco

Y me gustaría robarte un cielo de perlas

Y yo pagaría por irme

Incluso aceptaría una mentira

Y te querría pero siempre me equivoco

Y me dan escalofríos, escalofríos, escalofríos

Dime que no tengo razón

Vivo dentro de una prisión

Trato de estar cerca de ti

Pero lo siento si lo arruino todo

No puedo decirte lo que siento, es mi limitación

Para un te quiero mezclé drogas y lágrimas

Este veneno que escupimos cada día

No lo quiero más sobre mí

Ya ves que estoy aquí

En una bicicleta de diamante, una entre muchas

Desnudo con escalofríos

A veces no sé cómo expresarme

Y me gustaría amarte, pero siempre me equivoco

Y me gustaría robarte un cielo de perlas

Y yo pagaría por irme

Incluso aceptaría una mentira

Y me gustaría amarte, pero siempre me equivoco

Y me dan escalofríos, escalofríos, escalofríos