Podríamos pensar que Chanel es el nombre artístico de la cantante, pero no, ella en realidad se llama Chanel Terrero y tiene 30 años. Nació en Cuba en 1991, pero con tan solo cuatro años se vino a vivir a España, concretamente a Barcelona porque su madre se había enamorado. Siempre le ha gustado el mundo de la música y las artes escénicas, gracias a su madre que fue quien le inculcó esta pasión, con seis añitos hacía gimnasia rítmica y recibía clases de canto e interpretación.

Desde entonces, la artista ha seguido formándose profesionalmente y trabajando muy duro para conseguir cumplir todos sus sueños. En el ámbito más personal, Chanel no suele compartir muchos detalles de su vida privada en redes sociales; en Instagram acumula ya más de 29.000 seguidores. Sin embargo, a principios del 2021 se confirmó su relación con Víctor Elías, Guille en 'Los Serrano', con una fotografía en la que aparecían dándose un beso en el teatro, fue él quien la subió a en su perfil de Instagram. Actualmente, el actor ha borrado la foto y no hay pistas en ninguna de sus cuentas de si siguen juntos o no.