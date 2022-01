Según este protocolo y tal y como ya ha confirmado la organización, Gonzalo Hermida no podrá actuar en directo por estar contagiado y en su lugar se presentará su candidatura proyectando el videoclip del tema . Esta situación habría sido diferente si el gaditano hubiera dado positivo después de haber realizado el ensayo en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm, porque en ese caso se habría proyectado el vídeo de dicho ensayo y así el público y el jurado podrían haber visto la puesta en escena pensada para acompañar a la canción.

En cuanto al peligro que podría correr la segunda semifinal, encontramos también la solución en el protocolo frente al covid del Benidorm Fest, que establece que si alguno de los candidatos que ya han ensayado diera ahora positivo, en la gala correspondiente se emitiría el vídeo del ensayo y no el videoclip de la canción; y si el artista no hubiera podido ensayar en el Palau D'Esports L'Illa de Benidorm por haberse contagiado antes de poder hacer el ensayo o su tema no tuviera videoclip, RTVE realizaría un montaje con la canción e imágenes del artista.