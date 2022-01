La artista ha subido un vídeo a su canal de YouTube en el que explica por qué decidió retirarse del festival

Ha pasado unos días muy malos, pero tuvo que seguir trabajando a pesar de que el jueves se pasó el día llorando

En las últimas horas ha recibido mensajes de apoyo por parte de muchos de sus compañeros de profesión

Esta misma semana se celebra el Benidorm Fest, el festival en el que seleccionará al representante de España en Eurovisión 2022. Este domingo, 23 de enero, Luna Ki anunció su retirada de la preselección española, cuando prácticamente todos sus compañeros estaban ya viajando hasta Benidorm, el lugar donde se llevará a cabo este festival.

Fue ella misma quien compartió un comunicado a través de sus redes sociales en el que explicaba que se había retirado al descubrir que en Eurovisión no podría utilizar Autotune: "Nos entristece, ya que el Autotune es una herramienta musical que ha sido utilizada por artistas como Cher desde el 98, y que representa parte del sonido e identidad de una generación", puede leerse en el escrito.

A raíz de su anuncio, han sido muchas las personas que han opinado al respecto de su retirada, incluso hay quienes no creen que el verdadero motivo de ella sea el hecho de no poder utilizar Autotune en Turín. Han surgido muchas teorías, desde que se debiera a un problema de salud mental hasta que se trate de una estrategia de marketing.

Un comunicado en forma de vídeo

Ahora, casi 24 horas después de dar la noticia y publicar el comunicado, la artista ha subido un vídeo a su canal de YouTube en el que de palabra explica más detalladamente su decisión de no participar en el Benidorm Fest.

'Un mensaje desde 2034, LUNA KI', así ha titulado Luna este vídeo. "Queridos máquinas, queridos eurofans, queridos amantes de la música y también, sobre todo, queridos compañeros del Benidorm Fest, siento comunicaros que no voy a poder actuar en el festival", empieza diciendo.

"El motivo es que Europa no permitirá finalmente el uso del Autotune", a pesar de que Luna sí que contaba con el apoyo de RTVE, que permitía utilizarlo en Benidorm, sería en Eurovisión donde no se le permitiría utilizarlo. Esta noticia, la conoció el miércoles pasado, 19 de enero. Se despertó con un mal presentimiento y, efectivamente, iba a recibir una fatídica esa noticia ese día, la prohibición de utilizar Autotune, que la dejaría fuera de Eurovisión, ya que aunque ha defendido que podría cantar sin esta herramienta (y ser Luna), en la música de Luna Ki es fundamental y no quiere renunciar a su manera de hacer arte.

Así han sido sus días desde que decidió no participar

Fue el miércoles cuando su equipo le informó de que "no iba a poder usar Autotune y que tendría que actuar sin él si quería actuar. Lo pasé mal porque no sabía cómo gestionar la situación, aún no sabía lo que iba a hacer y se me estaba cayendo el mundo encima".

Justo ese día, también tenía un concierto. Cuando salió al escenario "ya sabía que me estaba pasando todo esto, fue una locura de día porque tenía ese concierto y esta mala noticia no era excusa para parar de trabajar".

El resto de la semana también ha sido muy dura para la artista: "El jueves me pasé el día llorando, llamando a mis amigos, a mi familia, no me encontraba bien. Lo siento por haber tenido que ocultar esto, era por el bien de todos y porque no se filtrase esta información sin poder decir los motivos bien y hacerlo de la mejor manera que yo considero que es haciendo este vídeo".

"No me hubiese presentado si hubiera sabido que iba a acabar así", concluye Luna Ki en su vídeo, donde también confirma que 'Voy A Morir' tendrá su propio videoclip, para el que quizá utilicen parte de la puesta en escena que tenían preparada para el Benidorm Fest.

Desmiente algunos rumores

Algo que ha querido dejar también claro en el vídeo es que el único motivo de su retirada es el hecho de no poder utilizar Autotune, es más, "podría haber dicho una excusa, algo relacionado con mi salud mental", pero no es cierto y considera que "como artista y como persona" es muy importante "la verdad".