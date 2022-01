La catalana es una de las seleccionadas para el Benidorm Fest y aspira a representar a España en Eurovisión 2022

En un concierto en Logroño ha cantado junto a su prima por primera vez 'Ay Mama'

En un momento de la actuación, se ha sacado un pecho y su nombre se ha convertido en tendencia en Twitter

Hace menos de un año, Rigoberta Bandini todavía no había lanzado 'Perra', la canción que muchos han bautizado como un himno feminista y que ha hecho que esta catalana de 31 años gane una gran popularidad. Nueve meses después es una de las favoritas en los rankings elaborados por los eurofans para que represente a España en Eurovisión 2022 con 'Ay mamá', un tema que tendrá que defender en el Benidorm Fest para ganar la deseada plaza al popular festival europeo.

En el Benidorm Fest, que se celebrará el próximo mes de febrero en dicha ciudad alicantina, tendrá que competir con otros artistas como Rayden, Luka Ki, Javiera Mena o Tanxugueiras. Pero hasta que llegue ese momento, la catalana continúa con sus conciertos y ha aprovechado uno de estos shows para cantar en directo por primera vez el tema con el que podría representarnos en Eurovisión. Ha sido en el festival Actual de Logroño y la actuación, realizada a dúo con su prima, se hizo viral en Twitter rápidamente, donde su nombre se convirtió en tendencia.

La razón por la que Rigoberta Bandini encendió las redes fue que se levantó la camiseta y mostró un pecho en uno de los momentos álgidos de la canción (como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia), cuando dice: "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas, sin ellas no habría humanidad ni habría belleza". Precisamente, esa frase está censurada en Instagram y si alguien quiere añadirla a sus historias la palabra "tetas" no saldrá completa.

Las redes aplauden su gesto

Cuando se estrenó 'Ay mamá', la artista explicó a través de sus redes sociales qué significado tiene para ella la canción y dejó claro que la escribió como "un homenaje a la feminidad" y no solo "por y para las madres", ya que la compuso cuando tenía 23 años y todavía no había tenido a su hijo. Además, remarcó la importancia que tiene, en su opinión, dejar de censurar el cuerpo de las mujeres: "Ocupar las calles con nuestros cuerpos sin que fueran censurados sería un gran avance [...] No olvidemos que a día de hoy esta querida red social [Instagram] todavía elimina los posts donde salen pechos femeninos".

Las redes ya aplaudieron en aquel momento sus palabras y ahora han vuelto a aplaudir su gesto de mostrar un pecho de forma natural al cantar 'Ay mamá', que aborda la censura a esta parte del cuerpo femenino. "He sido bendecida por los dioses y he presenciado la primera vez que Rigoberta Bandini ha cantado 'Ay mamá' con sacada de teta incluida", "No puede ser más sublime", "Brutal", "Necesito ver esto en Eurovisión", "Ojalá haga esto en Eurovisión", han sido algunos de los comentarios que han dejado sus fans.

¿Mostrará un pecho en el Benidorm Fest?

Aunque también ha habido muchos comentarios que criticaban que Rigoberta Bandini se haya sacado un pecho o que expresaban su disconformidad con que hiciera lo mismo de ser la elegida para ir a Eurovisión, la mayor parte de los tuiteros fantaseaban con verla repitiendo este gesto en el Benidorm Fest. Por ahora, la cantante no ha confirmado si tiene intención de sacarse un pecho o no, pero en una entrevista en El Mundo ha asegurado que quiere "liarla en Eurovisión" y que su intención es darlo todo en el Benidorm Fest para ser la escogida.