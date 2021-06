La historia de 'A ver qué pasa'

Esta vez, el videoclip narra una historia de amor. Más que eso, quiere retratar un momento de la vida y del verano en el que todo puede pasar , en el que todo es posible e imposible a la vez: esa persona te puede hablar o no, se puede quedar en un crush o se puede convertir en el amor de tu vida. Esas mariposas que te recorren el estómago en los comienzos de una relación y que te hacen sentirte vivo. Ese "a ver qué pasa" al que le canta Rigoberta y que ejemplifican con sus actuaciones Mario Casas y Mireia Oriol, protagonistas del corto.

Entusiasmada con el proyecto

"Cuando me llamó Oriol [Villar, el director creativo del proyecto] por primera vez me preguntó si sabía lo que era el anuncio del verano de Estrella Damm. Pensaba que estaba de broma. He crecido esperando el anuncio cada verano y ha sido un honor para mí componer esta canción", ha confesado Rigoberta en su cuenta de Instagram.