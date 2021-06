David la lía con su declaración de amor llenando la casa de su novia de arena de la playa de Valencia: "Me ha tocado el más moñas"

La novia de David ama la playa y se quedó con las ganas de ir cuando este tuvo que viajar a Valencia por trabajo

David decidió llevarle la playa a casa y lo grabó para subirlo a su perfil de TikTok, un vídeo que se ha vuelto muy viral

Han recibido tantos comentarios que la chica a la que sorprendió ha decidido explicar cómo vivió ella la sorpresa

Hay personas que están dispuestas a hacer auténticas locuras por amor y David es una de ellas. Este chico subió hace unos días a su perfil de TikTok el detalle romántico que tuvo con su novia a la cual le encanta la playa.

David contó en su vídeo de TikTok viral que a su novia, que vive en la provincia de Toledo, le encanta la playa, y es por eso que le dio mucha envidia cuando su chico fue a Valencia por una cuestión de trabajo: "A mi chica no la pude llevar (a la playa) porque yo iba por trabajo a Valencia, pues le traje la playa a casa, en la provincia de Toledo", puede leerse en el vídeo.

Y es que lo de llevarle la playa a casa no ha podido ser más literal. David fue al supermercado, compró tres garrafas de agua, cogió dos bolsas grandes y fue con ellas a la playa. Llenó las garrafas de agua del mar y las bolsas de arena; para después transportarlas hasta Toledo.

Una vez llegó a la casa que comparte con su novia, lo que hizo fue, sin que ella tuviera consciencia de ello, llenar la bañera con el agua que había cogido en la playa y el suelo del baño y el lavabo de arena y pétalos de rosa. Como hemos adelantado, David fue muy literal con lo de traerle la playa a casa y no se le escapó ningún detalle.

Este vídeo no tardó en viralizarse en TikTok, donde acumula más de 835.000 visualizaciones, además de cientos de comentarios en los que se pueden leer reacciones de lo más distintas. Por una parte están aquellos que piensan que la idea de David ha sido descabellada y que les va a ser imposible limpiar la playa casera: "Me llenan el baño de arena y me paso llorando un mes" o "Van a estar años sacando arena"; pero también están los que aplauden este gesto del tiktoker, ya que consideran que ha sido muy romántico: "La verdad es que es un detalle muy bonito".

La primera reacción de su novia

El vídeo viral se corta antes de que podamos ver la reacción de la novia y es precisamente esto lo que muchos de sus seguidores pidieron a David que grabara. Así que, este chico grabó un vídeo en el que no se ve la primera reacción de su novia, pero se le escucha, unos minutos más tarde, decir de manera irónica mientras barre la arena del baño: "De todos los hombres me ha tocado a mí el más moñas. Si es que ya lo decían en el TikTok ayer en tantos comentarios, que las mujeres no necesitamos esos detalles".

"Raquel, estás sacando todo de contexto, ya sabes que yo soy así", David y su novia hacen una especie de teatrillo que graban para TikTok en el que ella le echa de casa por hacerle detalles. De esta manera responden con mucho humor a los comentarios negativos que les han escrito en el vídeo viral.

"¿Sabes que voy a hacer yo? Voy a hacer caso de los comentarios que he visto en TikTok. Yo te echo de casa", dice Raquel mientras coge una mochila con las cosas de David y la saca de su casa. "Te echo de casa por hacerme detalles, porque soy una mujer que no necesita detalles, las mujeres no necesitamos detalles, no, no los necesitamos. Necesitamos a hombres simples, ¿lo sabes?".

Un tercer vídeo criticando los comentarios que recibió

Para finalizar esta serie de vídeos, David subió a su perfil uno en el que aparece su novia explicando si le hizo o no ilusión la sorpresa y contestando a algunos de los comentarios más repetidos: "Vamos a ver, nos quejamos del machismo. Lo primero que veo cuando abro los comentarios es 'pobrecita ella'. ¿Cómo que pobrecita ella? Lo limpió él. Os puedo asegurar que me hizo mucha ilusión".

"Lo primero que pensé fue 'qué ansiedad, cómo vamos a limpiar esto. Vamos a estar limpiando esto hasta el año...'. Yo vi su cara, su ilusión y se me pasó todo", continua diciendo y concluye con: "Para todas esas envidiosas y amargadas que no le hacen ni un puto detalle, es por vuestra actitud y cómo habláis. Disfrutad el momento, vive y deja vivir".

Podría haber sido peor

Si hay algo que cuesta más quitar que la arena, esto es la purpurina; así que podría haber sido peor y si no que se lo digan a este joven que le fue infiel a su novia y ella quiso vengarse llenándole la casa de purpurina. Una venganza que compartió en TikTok y se volvió viral.