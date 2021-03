Ligar en pandemia: una chica pega carteles en su ventana para declararse a su vecino y le responde

Desde que comenzó la pandemia los balcones se han convertido en espacios con mucha más vida que antes. Durante los meses que tuvimos que pasar confinados estos eran el único lugar donde podíamos tomar el aire, el sol o socializar con nuestros vecinos , a muchos de los cuales no conocíamos antes del encierro.

La tiktoker ha pegado en su ventana la que es sin duda una declaración de intenciones en toda regla para que su vecino, del que no sabe ni siquiera cuál es su nombre, pueda darse por aludido y parece que su plan ha funcionado a la perfección.

La respuesta de su vecino

Su misterioso vecino del balcón de enfrente no tardó en responderle con otro enorme cartel a través del cual le enviaba un mensaje que a la tiktoker no le gustó leer: "Sí, pero me mudo en dos meses. Lo siento. Posdata: Sigue siendo tan romántica", contestó él.