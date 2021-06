No obstante, cuando el amor se acaba, lo mejor es separarte e incluso hay personas que necesitan que este proceso sea tan radical que llegan a bloquear a la que fue su pareja de todas las redes sociales ; ya sea para no saber nada de su vida o porque es la única forma de desvincularse de una relación tóxica. Estos son algunos consejos para actuar si estás sufriendo acoso en redes:

Pues bien, precisamente bloquear a su ex fue lo que hizo Carmen, una chica que lo dejó con su novio porque este le había sido infiel. Hace ya cuatro meses que cortó con él por este tema, además, lo bloqueó de todas sus redes sociales para que no pudiera contactar con ella de ninguna forma. A pesar de ello, el chico ha conseguido llegar hasta ella de una forma tan sorprendente que a Carmen le resultó imposible preverlo.

Cambiar el nombre en los perfiles de Netflix

Así es como su ex pudo llegar hasta ella y escribirle: "Háblame, WhatsApp, por favor, no hice, nada" o "Carmen, joder, juro, soy, inocente". Frases muy escuetas que escribió cambiando el nombre de los cinco diferentes perfiles de Netflix para que Carmen no tuviera otra opción que leerlo al entrar a ver cualquier serie o película.