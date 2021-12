Rigoberta Bandini, Luna Ki o Marta Sango quieren representar a España en Eurovisión 2022: la lista de candidatos

Uno de ellos será el encargado de tomar el revelo de Blas Cantó, que era el candidato que nos iba a representar en 2020 , una edición que el coronavirus obligó a cancelar, y al que finalmente vimos en Rotterdam en 2021 con su 'Voy a quedarme'. RTVE ha dado a conocer también los títulos de las canciones con las que estos catorce artistas intentarán representarnos en la 66ª edición del popular certamen europeo, pero los temas no se podrán escuchar hasta el próximo 23 de diciembre.

Entre los candidatos seleccionados hay muchas caras conocidas por los eurofans, como es el caso de Rigoberta Bandini, que es una de las artistas que más ha triunfado este año: su éxito comenzó con 'Perra', que ya se ha convertido en un himno feminista para muchos; continuó con 'A ver qué pasa' en verano y el descubrimiento de 'In Spain we call it soledad'; y se consagró con el lanzamiento de 'Julio Iglesias'. Paula Ribó, que es su verdadero nombre, nació en Barcelona en 1990, por lo que tiene 31 años y lleva buena parte de su vida componiendo canciones, desde que con nueve años le regalaron una guitarra que la ha acompañado hasta ahora.