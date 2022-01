Luna Ki se retira del Benidorm Fest al no poder utilizar autotune en Eurovisión

Lo ha hecho a través de un comunicado que ha firmado en nombre de su "eKipo" y que ha difundido en su cuenta personal de Twitter, donde supera los 24.000 seguidores. En él ha explicado la razón por la que ha decidido retirarse del Benidorm Fest: no podrá utilizar autotune en Eurovisión en caso de ser la elegida para representar a España en el certamen. "Nos entristece, ya que el autotune es una herramienta musical que ha sido utilizada por artistas como Cher desde el 98, y que representa parte del sonido e identidad de una generación", se explica.

Según RTVE , la decisión de Luna Ki "será ampliada en la rueda de prensa que tendrá lugar en Benidorm el lunes 24 a las 16:30 horas". Hasta entonces, Luna ha pedido respeto en su comunicado : "Es una persona sensible y está pasando un momento emocional delicado, por lo que pedimos a todxs el máximo respeto y amabilidad".

Según muchas encuestas, como la elaborada por Tinder de acuerdo con las opiniones de sus usuarios, el tema de Luna Ki era uno de los favoritos para representar a España en Eurovisión, junto a 'La calle de la llorería' de Rayden y 'Ay Mamá' de Rigoberta Bandini; por ello, no es de extrañar que muchos eurofans hayan expresado su tristeza al conocer la noticia: "Nadie lo hace como tú, qué pena de verdad", "Lo siento mucho. Muchísimo ánimo Luna. Y no has decepcionada a nadie. ¡A tope contigo!".