"Estoy roto. Gracias por el cariño y el apoyo", comentaba Hermida en Twitter tras hacerse pública la noticia y adjuntaba un vídeo en el que explicaba cómo había descubierto que era positivo: "Amanezco con un poquito de malestar, parecía que había cogido frío ayer, me encuentro un poquito regular, me entran vértigos, me hago la prueba y efectivamente salgo positivo" . El intérprete de 'Quién lo diría' también ha querido dejar claro que era algo que sabía que podía ocurrir porque "estamos en medio de una pandemia".

"Estoy con la conciencia tranquilísima porque he luchado por no cogerlo durante estos dos meses, pero a muerte, no he salido de casa", ha asegurado el cantante, que ha añadido que "está siendo un momento duro y difícil": "Ya te ves aquí, te ves con todas las ganas [...] Lo siento por todo mi equipo, lo siento por el equipo de Televisión Española. Espero que mis compañeros y compañeras estén lo mejor posible y que no lo haya cogido nadie. Estoy roto, pero es lo que hay, las cosas dicen que pasan por algo, pero este algo me jode".