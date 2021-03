Un 8M sin manifestaciones: planes alternativos para reivindicar el día de la mujer

Cada 8 de marzo se celebra en muchos países del mundo el Día de la mujer , antiguo día de la mujer trabajadora, una fecha que conmemora la unión de las mujeres para seguir luchando por sus derechos . Que esta celebración se llamase originalmente "día de la mujer trabajadora" nos da una pista, y es que hace apenas medio siglo muchas mujeres todavía no tenían trabajo remunerado, ya que su función social se limitaba a cuidar la casa y la familia.

Del mismo modo, la evolución de los derechos de la mujer en los últimos cincuenta años ha sido más que notable, sobre todo en el mundo occidental. En la situación particular de España, que la dictadura de Franco terminase y comenzase una etapa de democracia con una constitución que reconocía la igualdad de derechos supuso un antes y un después. Pero que se hayan conquistado ciertos derechos no quiere decir que no haya que seguir exigiendo una igualdad real.