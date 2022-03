Manu Ríos repasa su trayectoria: de actuar en la peluquería de su madre a superar el millón de seguidores antes de los 18 años

El actor de 'Élite' ha recordado en 'ICON' sus inicios como actor de musicales y su salto a la fama

Ha explicado que sus primeras actuaciones fueron en la peluquería de su madre en su pequeño pueblo manchego, Calzada de Calatrava

Ha revelado qué sintió al superar el millón de 'followers' en Instagram, donde actualmente roza los diez millones de seguidores

Con 23 años, Manu Ríos puede presumir de ser el influencer español masculino con más seguidores en Instagram, donde roza los diez millones de 'followers'. Hace tan solo dos años, cuando en la primavera de 2020 se confirmó su fichaje para la cuarta temporada de 'Élite', el joven ya acumulaba 4,9 millones de seguidores y es que su éxito en esta red social se remonta a la adolescencia, momento en el que comenzó a trabajar en el musical de 'Los Miserables'.

En una entrevista con 'ICON' de El País, el joven ha repasado su trayectoria y ha explicado que no sintió "nada" cuando, antes de cumplir 18 años, superó el millón de seguidores en Instagram. Además, ha asegurado que no concibe a sus fans como simples números y que intenta no pensar en los millones de personas que ven sus historias y siguen cada uno de sus pasos en esta red social: "Intento no pensarlo, porque me condicionaría las fotos que subo. Mis seguidores son personas que apoyaban lo que hago, no son un número".

Muchos de esos 'followers' que hoy ven sus fotos en París o posando para las firmas de moda más exclusivas del mundo, ya le seguían cuando actuaba en 'Los Miserables' o cuando era la ficha roja del resucitado grupo Parchís; pero sus primeras fans fueron las señoras que iban a peinarse por las tardes a la peluquería de su madre, Manoli, en su pequeño pueblo manchego, Calzada de Calatrava, como ha recordado el influencer en la mencionada entrevista.

Sus inicios en YouTube

Manu Ríos nació en 1998 en el mismo pueblo de Ciudad Real de poco más de 3.000 habitantes en el que había llegado al mundo Pedro Almodóvar casi cincuenta años antes y su carrera comenzó cuando era todavía un niño. Su primera oportunidad, tal y como le ha contado a Juan Sanguino en 'ICON', llegó gracias a una llamada que el programa 'Cantando en familia' de la televisión autonómica de Castilla-La Mancha hizo a la peluquería de su madre, para preguntar por algún niño que supiera cantar.

Manoli Fernández dio el nombre de su hijo y así comenzó su carrera en el mundo del espectáculo, mucho antes de que se abriera una cuenta de Instagram, una red social que le recomendó una maquilladora. Su pasión por la música le hizo participar en otros programas como 'Cántame cómo pasó' y le llevó a abrirse un canal de YouTube, como hizo su ídolo Justin Bieber, para subir covers que comenzaron a hacerse muy populares y a acumular miles de reproducciones.

"Justin Bieber era mi máximo referente porque yo vi cómo, siendo un niño, empezó en YouTube y triunfó", ha explicado el modelo en 'ICON', donde también ha confesado que fue en esta plataforma donde descubrió por primera vez el odio que se mueve en internet: "Yo leía comentarios que me afectaban. Subía un vídeo a YouTube y me comentaban: 'Gay'. A Justin Bieber también le pasaba. Se usaba la palabra gay como insulto. Y yo, al ser un niño, no me paraba a pensar que en realidad no es un insulto, pero una vez creces te da igual".

Pero Manu nunca encontró ese rechazo en su pueblo, como le ha explicado a Juan Sanguino en este reportaje, en el que ha asegurado que allí era muy feliz: "Es que yo no era consciente de lo que era la pluma, solo ahora que me lo dices. Es verdad que, en un pueblo pequeño, si destacas por ser diferente te suelen mirar un poco raro, pero no fue mi caso. Todo el mundo me conocía y me quería como era".

Mucho más que influencer

Tras su éxito en YouTube y su paso por 'Cantando en familia', 'Los Miserables', 'Cántame cómo pasó' y Parchís, llegó la ficción. A los 16 años, Manu fichó por la serie de Telecinco 'El chiringuito de Pepe', para dar vida a un personaje secundario, Mauri, en seis capítulos. Pero su gran oportunidad frente a las cámaras llegó en 2021, cuando fichó por 'Élite' para interpretar a Patrick. Ahora, acaba de estrenar 'La edad de la ira', adaptación de la novela homónima de Nando López.