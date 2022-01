María Pedraza comienza el año con un cambio de look y vuelve a coquetear con el rubio

Durante los últimos meses del 2021, quizá porque estaba muy liada promocionando sus nuevos proyectos en cine y televisión o porque sencillamente no le apetecía probar nuevos looks, la madrileña se decantó por mantener la melena larga y en un tono castaño que usualmente peinaba dejándola suelta y con ondas. Pero parece que María ya se ha cansado de este look y ha querido probar con un estilismo diferente, manteniendo la larga melena que ha lucido últimamente y que llevaba en su adolescencia cuando todavía no había debutado en el mundo de la interpretación.