La influencer Marina Yers, sobre la situación en Ucrania: "Mi padre va a ir a la guerra con casi 60 años"

Tras ello, Marina ha querido aportar información acerca de cómo se encontraba su familia. Ha explicado que la familia de su madrina iba a intentar cruzar la frontera para marcharse a Polonia, pero que no sabía si podrían pasar y que, por el momento, todos sus parientes estaban bien pero que tenía miedo de lo que podría ocurrirles en un futuro: "Me da miedo que maten a mi familia. Hoy no creo que pase, pero no sé en unos días cómo seguirá la cosa [...] Rezo por ellos y rezo por el país".