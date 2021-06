Un menor recibe una paliza en Vilagarcía de Arousa tras decir que era gay: "No pude reaccionar, estaba muy nervioso"

Además de denunciar, lo ha contado en su cuenta de Instagram

"Me empezó a insultar llamándome "MARICÓN" y yo me largué de allí para no crear conflictos. Una vez nos estábamos apartando, nos empezaron a seguir, por lo que empecé a andar más rápido. En ese momento, una chica probablemente del grupo de los que me seguían, apartó al chico que me acompañaba porque dijo que le tenía que contar algo personal y que yo no podía estar delante. Yo me intenté acercar a ellos para refugiarme de alguna manera, pero el chico que me empezó a insultar anteriormente se presentó delante mía con su pandilla y me empezaron a insultar de manera muy homófoba, yo no pude reaccionar ya que estaba muy nervioso y después de una pausa y más insultos, uno de los de la propia pandilla de chicos me preguntó si era gay, a lo que yo respondí que sí. Seguidamente, uno por uno, me empezaron a pegar 3 o 4 puñetazos en el ojo y en la cabeza mientras me dejaban ciego durante unos segundos. Antes de que me dieran el último puñetazo les intenté pedir perdón pero no me dieron tiempo y me pegaron el último", relata el menor.