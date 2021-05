A Malika, de 22 años, la echó de casa su familia por ser lesbiana: "Te deseo un tumor"

LGTBIfobia es el odio irracional a las personas LGTBI , es decir, aquellas que no siguen el patrón sexo-afectivo heterosexual, que es la norma predominante en muchas culturas. Dentro de este amplio término se abarcan todo tipo de actitudes degradantes, discriminatorias u ofensivas, llegando también a la violencia, contra personas LGTBI solo por el hecho de serlo; es decir, el único motivo del odio es su orientación sexual .

Sus padres renegaron de ella y le prohibieron llevarse consigo nada de lo que hubiera en la casa familia , ni siquiera su propia ropa. Además, según ha contado Malika, le dedicaron unas palabras llenas de odio: "No conozco a esa persona", dijo su madre a la policía cuando su hija se presentó en su casa con la intención de poder entrar acompañada de varios agentes.

El caso de Malika ha conmovido a la población italiana

Ella informa, a través de sus redes sociales, de cómo van avanzando las cosas. El pasado 10 de abril escribía: "GRACIAS. Por una palabra, un gesto un abrazo virtual. Los leo a todos, pero son muchos. Llevo adelante esta batalla con valentía, por los chicos que están pasando por lo que he pasado y estoy pasando yo, por los niños del futuro, por lo que importa en la vida... el amor. Solo les pido que no demuestren odio, ofensas y malas palabras hacia mis "padres", por más comprensibles que sean".

Franciles, el joven peruano que vivió una experiencia similar

En el documental 'El guion de tu vida', uno de los protagonistas, Franciles, cuenta una experiencia muy parecida a la de la chica italiana. Después de luchar durante mucho tiempo para poder reunirse con su madre en España y dejar Perú, donde no tenía mucho futuro, le contó a esta que era gay. Y ella lo rechazó. "Que tu madre, quien se supone que tiene que apoyarte, te diga que no mereces vivir, me ha marcado mucho", cuenta Franciles en el documental. Puedes ver un fragmento de su entrevista en este vídeo: