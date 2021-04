Millie Bobby Brown se queja de que los fans no aceptan que ya no es una niña: "¡Dejad que me ponga tacones!"

La actriz acaba de cumplir 17 años y está cansada de que sus seguidores y la prensa le critiquen por vestir con ropa que ella sí que considera que es acorde a su edad

Ha explicado que cree que esas críticas se deben a que saltó a la fama con diez años y muchos no quieren darse cuenta que ha crecido

Seguro que te suena el nombre de Millie Bobby Brown o que sabes que es la protagonista de una de las series de Netflix que más lo han petado, 'Stranger Things', pero quizá dudas en acertar con su edad exacta. ¿Sigue siendo una niña? ¿Es adolescente? ¿O ya ha llegado a la mayoría de edad? Lo cierto es que aunque la conocimos cuando era muy pequeña (¡saltó a la fama con doce años!), la actriz cumplió el pasado 19 de febrero 17 años.

Llevamos viendo a Millie en pantalla desde 2016 y su presencia es habitual en los medios por su meteórico ascenso a la popularidad mundial, las comparaciones con Emma Watson o sus estilismos. A las actrices se les examina con lupa cada uno de los looks que lucen en las alfombras rojas, pero es que de la intérprete de Eleven se estudia hasta la ropa por la que opta para estar en casa y parece que muchos fans no aprueban sus estilismos ni dentro ni fuera del hogar, pues los consideran "inapropiados para una niña".

Críticas constantes

En una entrevista con MTV News, la actriz ha reconocido que está cansada de esas críticas y es que ha leído demasiados comentarios en los que le dicen que no viste acorde a su edad. En Twitter es habitual que cada vez que Millie sube una foto a Instagram o la captan los fotógrafos en un evento, se hagan bromas sobre lo mayor que parece. Así, la han llegado a comparar con una ama de casa de mediana edad, con una profesora o con una divorciada; y hasta han afirmado que como mínimo aparenta 30 años.

Madre mía tiene 15 años Millie Bobby Brown y parece que tenga 40 años por lo menos pic.twitter.com/yOcxSiivQw — carla🌧 (@intensicamaja) December 7, 2019

Millie Bobby Brown parece maestra de 30 y tantos años que llevo a sus alumnos a la ONU y en esos momentos les esta dando una clase

¿que paso con tu juventud amiga? pic.twitter.com/r382NbJKJk — Lorens2021 🐲🐱🐿🐥🐰 (@Lorena07196939) November 22, 2019

Millie Bobby Brown tiene parece señora casada de 40 años a señora que se divorcio y cambio su foto de perfil porque esta soltera y cambió de look. pic.twitter.com/mCV55sdcs1 — UnDiaMasSinSerStormiJenner (@allisonnwb2) December 5, 2019

También es habitual leer este tipo de comentarios en su cuenta de Instagram, donde comparte fotos de todo tipo. Cuando la imagen es en una alfombra roja, es habitual ver como el espacio de mensajes se llena de: "Para" o "Eres tan solo una niña". Si la imagen es un poco más informal y en ella Millie aparece sin maquillaje o con ropa menos arreglada, hay seguidores que lo 'celebran' afirmando que "por fin" parece una adolescente.

Está harta

En entrevistas anteriores, Millie ya había explicado que no le era agradable saber que estaba siendo juzgada constantemente por sus estilismos y que era evidente que sentía presión a la hora de escoger qué ropa luciría en público, pero ahora en su charla con MTV News ha dejado claro cómo se siente realmente: está harta de esos comentarios, que piensa que se deben a que muchos seguidores y gran parte de la prensa no han asumido que ya no es una niña.

"Solo tengo 17 años, pero estoy aprendiendo a ser una mujer, una mujer joven. Siendo una niña la gente te ve crecer y casi se han involucrado en tu crecimiento, pero no están listos para aceptar el hecho de que estás creciendo", ha comenzado diciendo la actriz, que pone de manifiesto que no es una adolescente, sino que siente que ya es una mujer. "Así que me pongo un top corto y la gente dice: 'Tiene 10 años'. Yo estaba como: 'No, tengo 17'. Eso es algo que hacen las chicas", ha explicado.

