Mina El Hammani reconoce uno de sus mayores complejos: "Mis compañeros de clase me llamaban oveja"

Ahora se siente orgullosa de su carrera profesional y disfruta el momento, pero no olvida que su adolescencia no fue tan fácil, debido a los prejuicios racistas a los que tuvo que enfrentarse en su entorno escolar. Quizás por eso, disfrutó tanto de representar a Nadia en la ficción: "Ha podido ser un gran ejemplo para todas las chicas, no solo para las musulmanas. Porque afronta muchas situaciones que viven las adolescentes en su día a día. Yo he recibido muchos mensajes de chicas de Latinoamérica que no son musulmanas, pero han vivido lo mismo cuando han venido a España a vivir: doble cultura, cómo afrontas lo que está pasando, el cierto bullying que puedes llegar a tener en tu instituto. Creo que Nadia es un referente", dijo la actriz en el primer evento de Guerlain, la marca a la que ahora representa.