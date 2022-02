Miriam Rodríguez reaparece con el pelo rosa y habla de la relación de Ana Guerra y Víctor Elías

La cantante ha acudido al concierto Únicas, organizado por Cadena Dial en Madrid

Ha dado la sorpresa con un cambio de look radical, dejando atrás sus rizos rubios por una melena lisa de color rosa (puedes verlo en el vídeo de apertura)

La gallega ha desmentido que haya mala relación entre los concursantes de 'OT 2017' y ha asegurado que no sabía que Ana Guerra sale con Víctor Elías

La melena muy larga, rizada y de un rubio oscuro con la que conocimos a Miriam Rodríguez en 'Operación Triunfo 2017' se convirtió en una de sus señas de identidad y en uno de los elementos más reconocibles de su estilismo. Pero la artista ha querido comenzar el 2022 con un cambio de look radical, con el que ha reaparecido en la alfombra verde del concierto Únicas, organizado por Cadena Dial en Madrid.

Se ha cortado el flequillo, se ha planchado la melena y se ha teñido de un rosa palo con reflejos más claritos porque le "apetecía" hacerse un cambio de look radical con el que inaugura una nueva era en su carrera musical. "Nuevas energías, nuevo año, nuevo proyecto, nuevo todo. También me lo pedía un poco el cuerpo. Creo que los cambios son buenos y este año también es verdad que venía con las engerías renovadas. He venido con las navidades como un reseteo total", ha explicado la artista al reportero de Europa Press.

"Estoy muy ilusionada, muy contenta, con nuevas canciones y nueva música [...] El 2022 pinta bien", ha continuado diciendo la gallega, a la que también le han preguntado por la nueva relación de su compañera en 'OT 2017', la tinerfeña Ana Guerra, que confirmó su relación con Víctor Elías, el actor que interpretaba a Guille en 'Los Serrano', el día de San Valentín con un vídeo en el que cantan a dúo y se funden en un romántico beso al terminar su actuación.

Le desea lo mejor a Ana Guerra

Como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, Miriam Rodríguez se ha quedado muy sorprendida al saber que Ana Guerra, una de las compañeras con las que más relación tuvo en la Academia, está saliendo con un colega de profesión, ya que Víctor Elías ahora es pianista y trabaja como músico, acompañando a artistas de la talla de Pablo López, Taburete o Álvaro de Luna.

"Ah, ¿sí? Pues me alegro muchísimo, la verdad. ¿Ves como no me entero de nada? Estoy en el mundo por estar", comentaba la cantante de 'Hay algo en mí', que le deseaba a la canaria lo mejor en su nueva relación. Además, Miriam ha asegurado que no celebra ni San Valentín y que no es nada romántica, aunque confesaba estar "enamorada de la vida": "Con pareja o sin pareja, nunca celebro nada. Siempre digo que hay que quererse todos los días del año por igual".

¿Cómo se llevan los concursantes de 'OT 2017'?

El periodista de Europa Press también ha querido saber la opinión de Miriam acerca de las declaraciones que hizo Ana Guerra a Alberto Chicote en 'Fuera del mapa', donde aseguró que la industria musical se había encargado de crear rivalidades entre los concursantes de 'OT 2017' y que ella solo mantenía la amistad con dos de sus compañeros, Ricky Merino y Roi Méndez.

"Tenemos un grupo donde estamos los dieciséis y es cierto, y es evidente, que al final, no todos vivimos en Madrid, pero nos llevamos todos genial. De hecho, hace poco quedamos para comer con Roberto y tenemos muy buena relación", comentaba la gallega, que desmentía que hubiera una relación distante entre ellos y que aseguraba que ella mantenía relación con el resto del grupo pese a vivir lejos los unos de los otros.

"Es cierto que, al final, no todos vivimos aquí, pero incluso con los que no viven aquí, como Juan Antonio o Mireia, sigo teniendo relación. Es verdad que aquí estás más a tope con los que viven más tu día a día porque están aquí viviendo, pero nos llevamos todos genial", ha reiterado Miriam, que también ha explicado que ella no sintió que las discográficas la quisieran enfrentar con sus compañeros de 'OT 2017'.