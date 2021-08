Muere el actor de 19 años Matthew Mindle en la universidad donde estudiaba

El joven llevaba unos días desaparecido, ya que no había sido visto desde el martes por la noche. Matthew Mindle vivía en la residencia de la universidad y llevaba desde la noche del martes sin aparecer por allí.

Fue el jueves cuando comenzó la búsqueda, ya que en un primer momento su desaparición no parecía algo preocupante, puesto que los alumnos pueden dormir fuera siempre que quieran. Así que, no fue hasta el miércoles por la noche que se denunció su desaparición y el jueves comenzaron a buscarlo, ya que no daba señales de vida. Finalmente, encontraron el cuerpo sin vida del joven en la mañana del sábado 28 de agosto en Manor Township, cerca del campus universitario.