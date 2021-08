Muere una tiktoker de 23 años al caer desde la azotea de un edificio de 50 metros mientras bailaba

Algo parecido a lo que le pasó a esta tiktoker le ocurrió también a Yesenia Morales, una joven de 25 años, que ha perdido la vida al saltar al vacío creyendo que tenía el equipo de seguridad puesto. La chica estaba preparada para hacer puenting con su pareja, cuando creyó haber escuchado la orden de que tenía que saltar, lo hizo, pero todavía no tenía el equipo de seguridad puesto y se precipitó al vacío sin ningún tipo de sujeción, perdiendo la vida.

Nada más ocurrir el accidente, Helen bajó corriendo a la vivienda familiar, desde donde llamaron inmediatamente a los servicios sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar; pero ya era tarde. Según ha informado 'Daily Mail' , no consiguieron salvarle la vida a Kubra Dogan.

No pudieron hacer nada por la joven, que había fallecido en el acto, pero Nebi Dogan, el tío de la tiktoker, ha asegurado que los padres de la chica van a presentar una demanda contra la constructora por la calidad deficiente de los materiales del tejado, y ha dejado claro que no van a rendirse hasta que la persona responsable responda ante las autoridades: "No lo dejaremos ir. Tan pronto como la chica baja el pie, (el panel) se rompe y cae al suelo desde el noveno piso".