Ed Sheeran no ha publicado nada en sus redes sociales desde que se hizo pública la noticia del fallecimiento de Jamal Edwards. Quien se ha pronunciado ya ha sido Rita Ora, a la que el fundador de SBTV ayudó en los inicios de su carrera: "La creencia que tenías en mí y en muchos de nosotros antes de que creyéramos en nosotros mismos. Estoy devastada. No hay palabras que puedan describir lo agradecida que estoy de haber estado en su presencia. Gracias por todo lo que me demostraste".