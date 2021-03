Muere por coronavirus la streamer española Sisi Nono: "Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella"

Sisi Nono falleció el pasado sábado tras luchar más de un mes contra el virus

La streamer anunció el pasado 2 de febrero que tenía coronavirus, dos días más tarde subió una foto en el hospital

Otros streamers famosos como Ibai Llanos o El Rubius han mandado mensajes de ánimo a la familia

El coronavirus ha causado la muerte de 72.258 personas, según los datos registrados, solo en nuestro país. Ahora, la muerte de la streamer Sisi Nono por coronavirus el pasado sábado ha conmocionado a sus seguidores y a creadores de contenido de todo el país.

La streamer nunca llegó a enseñar su cara en los directos, no dijo su nombre real ni su edad, y apenas sabíamos de ella que vivía en Huesca, pero era una de las gamers más seguidas de España. Más de 218.000 personas la seguían en su canal de Twitch y ha sido su hijo adolescente Rubén quien ha anunciado su fallecimiento a través de un comunicado que ha compartido en sus redes sociales.

Rubén ha sido el encargado de hacer pública esta triste noticia: "Hola chicos, mi nombre es Rubén y soy el hijo de Sisi. Mi madre ha luchado contra el Covid con todas sus fuerzas, pero hay veces que no es suficiente y por desgracia no ha podido más. Ayer fue un día muy triste, pero por fin puede descansar", escribía su hijo.

Gracias por todo, habéis sido muy importantes para ella. pic.twitter.com/tMC46tdZwI — SisiNono (@davnie6) March 14, 2021

Además, Rubén ha querido aprovechar el comunicado para mandar un mensaje de lo más emotivo a su madre: "Mamá, quiero que sepas que para mí eres una campeona y sé que has hecho todo lo que has podido. Allí donde estés quiero que sepas que te quiero y que no dejaré de pensar en ti. Sé que cuidarás de nosotros y siempre estarás presente".

También ha agradecido en este a sus fans el cariño y apoyo que siempre le han mostrado: "Os quiero dar las gracias por haberla hecho tan feliz estos últimos meses y por haber hecho su sueño realidad". Por último, ha pedido al resto de youtubers que no aprovechen lo ocurrido para grabar sus vídeos: "Por respeto a la familia, os pido que por favor no se hagan vídeos del tema. Mi hermano es muy pequeño y no nos gustaría que pudiera encontrarse con un vídeo así en un futuro".

Sisi Nono fue contando su evolución en Twitter

La streamer informó a sus seguidores de Twitter de que no se encontraba bien y que por tanto no iba a hacer directo el 30 de enero. Un día más tarde informó de que seguía encontrándose mal y el 1 de febrero subió una fotografía de un termómetro en el que podía verse que tenía 38,5 grados de fiebre.

Chicos no puedo hacer directo, estoy con fiebre y no le encuentro muy bien la verdad.... mañana ya os diré 🤒 — SisiNono (@davnie6) January 30, 2021

El 2 de febrero anunció lo que ella misma llevaba algunas horas imaginando: tenía coronavirus. "Bueno lo que imaginaba... di positivo pero no os preocupéis a parte de la fiebre me siento bien... os iré diciendo pero mañana no me pierdo el evento de egoland…", escribió en Twitter.

Bueno lo que imaginaba.. di positivo pero no os preocupéis a parte de la fiebre me siento bien... os iré diciendo pero mañana no me pierdo el evento de egoland.... pic.twitter.com/ipGh4J7Sy7 — SisiNono (@davnie6) February 2, 2021

El 3 de febrero volvió a compartir un par de tuits en los que contaba que su salud no había mejorado y un día más tarde subió una fotografía en la que podía verse que la streamer estaba ingresada en el hospital. Desde ese momento no había vuelto a publicar ningún otro tuit hasta el comunicado de su fallecimiento.

Desearme suerte chicos os tendré informados pic.twitter.com/AteCyHaVEv — SisiNono (@davnie6) February 4, 2021

Streamers como El Rubius o Ibai Llanos han mandado un mensaje a su familia

El fallecimiento de SisiNono ha conmocionado a sus seguidores y muchos otros streamers. El Rubius, Ibai Llanos y Cristinini son algunos de los creadores de contenido que han querido darle el pésame a la familia de Sisi.

Descanse en paz.



Fuerte abrazo para toda la familia. — Ibai (@IbaiLlanos) March 14, 2021

Un abrazo enorme a toda la família... Siento mucho que tengáis que pasar por esta situación. Muchísimo ánimo.



Descansa en paz Sisi.. — Cris © (@IamCristinini) March 14, 2021

Coincidí poquito pero qué buenas conversaciones y risas. Muchísima fuerza a la familia❤️❤️❤️ — Paula Gonu (@paulagonu) March 14, 2021

"Descanse en paz. Fuerte abrazo para toda la familia", ha escrito, por ejemplo, Ibai. Por su parte, El Rubius ha citado el comunicado y ha escrito: "Estoy sin palabras. Muchas gracias por estar siempre tan alegre y con una sonrisa en todo momento, por ser tan genuina y compartir tantos buenos momentos con nosotros y con el chat, desde que te conocimos en GTA RP hasta ahora. Nunca te olvidaremos. Mucha fuerza para la familia".