La Policía Nacional no admitirá la incorporación de mujeres con endometriosis

La endometriosis es una enfermedad benigna que puede afectar a cualquier persona que tenga endometrio. Es una enfermedad inflamatoria, que también puede ocasionar adherencias del endometrio en otros órganos. Los síntomas más frecuentes son el fuerte dolor menstrual , el dolor en las relaciones sexuales y el sangrado uterino anómalo. Por este motivo, el Ministerio del Interior ha considerado que las personas con endometriosis no pueden realizar el trabajo exigido por el Cuerpo Nacional de Policía y ha decidido excluirlas del proceso de selección de candidatos.

“Es una auténtica barbaridad”, dice Maribel Acién, jefa de la Sección de Ginecología del Hospital Universitario San Juan (Alicante) y profesora de la Universidad Miguel Hernández. “Que la pongan como exclusión general me parece denigrante. La endometriosis afecta a una gran cantidad de población femenina. Es como si dijeran que excluyen a los rubios”, afirma para Civio. Se calcula que entre el 1 y el 5% de la población padece esta enfermedad.

Algunas mujeres padecen endometriosis y no lo saben

Como se ha aceptado comúnmente que la menstruación duele, hay numerosos casos de mujeres que sufren fuertes dolores cada mes, durante la menstruación, cuando el endometrio se desprende para ser expulsado, y no acuden al médico. No todas las personas que sufren esos dolores durante la menstruación o días previos, también conocidos como dismenorrea, son síntomas exclusivos de una endometriosis, pero el dolor excesivo no es algo normal durante un ciclo menstrual, por lo tanto, quien lo padezca, debe acudir a un profesional.