"A veces siento que me moriré", comienzo diciendo Natalia, que aparece refugiada en su música, absorta de lo que ocurre en el avión en el que viaja, concentrada en las canciones que emanan de sus cascos vintage. En ese vuelo con destino a Ámsterdam (en el que también está viajando María Lázaro, a la que la navarra le ha dedicado últimamente varios mensajes de amor en redes), la chica a la que interpreta la exconcursante de 'Operación Triunfo 2018' reflexiona sobre su vida y descubre que la música siempre ha sido un refugio cuando las cosas iban mal : de pequeña, se ponía sus cascos para no escuchar a sus padres discutir a gritos y, de adolescente, cuando su amor se marchaba de su lado.

"Yo digo que esto tiene que ver con Albalia, o sea una más alta que la otra, una rubia, la otra trigueña. Blanco y en botella, no sé, llámenme loca"; "Por favor, decidme que no he sido la única que pensó que eran Natalia y Alba Reche porque entré en paro cardíaco"; "Las del videoclip de Natalia Lacunza me han recordado a ella y a Alba Reche"; "El vídeo y la canción gritan Albalia, me siento en 2018": han sido algunos de los comentarios de los fans, a los que la historia entre una rubia y una morena les ha recordado a las dos finalistas de 'OT 2018'.