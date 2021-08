Los artistas salieron hace un tiempo y lanzaron En llamas', que Granch ha cantado en un concierto imitando a Lacunza en su parte y ridiculizándola

La navarra ha decidido contestarle con un tuit en el que no le menciona, pero se ve claro que va dirigido a él

Las redes han estallado contra el actor de 'Élite', al que han llamado "misógino" y "ser repugnante"

No es la primera vez que Pol Granch incendia las redes, ya que el año pasado se generó un gran revuelo cuando salieron a la luz unos tuits que el cantante escribió cuando tenía 14 años: compartía fragmentos del 'Cara al Sol', tuiteaba "Arriba España" (frase característica de los partidarios del franquismo), reuiteaba mensajes machistas y daba 'like' a comentarios en los que se utilizaba la palabra "gay" como insulto. El año pasado, con 22 años y tras anunciar su fichaje por 'Élite', pidió disculpas.

Ahora, vuelve a estar en el ojo del huracán por su actitud en el escenario y es que ha decidido cantar el tema 'En llamas', que sacó el año pasado junto a la que era su novia, la también artista Natalia Lacunza. En las partes en las que cantaría la exconcursante de 'OT 2018', Pol Granch comenzó a imitarla, a hacer gestos y a modular la voz de manera extraña, por lo que parece que quería burlarse de ella.

Esta actitud ha indignado a los fans de la artista, que han compartido el vídeo en TikTok y en Twitter para denunciar su actitud. "Si alguna gente aún dudaba de que este tío es un misógino de mierda ya no hay dudas posibles. Pol Granch, eres un ser repugnante intentando humillar y ridiculizar públicamente a una persona que te da mil vueltas como artista y como persona", ha escrito @arixfearless junto al vídeo. Su tuit ya ha recibido más de 6.000 'me gustas' y el nombre del actor de 'Élite' se ha colado entre las tendencias de Twitter.

La indignación de las redes

Después de que se hiciera viral lo que había hecho el cantante durante el concierto, muchos se han mostrado muy indignados ante su actitud y así lo han expresado en Twitter. "Qué vergüenza", "Pol Granch cada día me da más asco, espero no ser la única", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes, donde también se ha puesto de manifiesto que Natalia sí que interpretado en llamas en sus conciertos 'En llamas' sin hacer burla de su ex.

Muchos también se han alegrado porque la cantante no siga siendo la pareja de Pol Granch porque han recordado de nuevo sus comentarios desafortunados del pasado. Ahora la cantante sale con la batería que la acompaña en sus giras, María Lázaro, a la que ha dedicado varios mensajes de amor a través de sus redes sociales.

La contestación de Natalia Lacunza

La navarra no se ha quedado callada ante la burla de Pol Granch y ha decidido responderle en Twitter: "A veces el sentido del ridículo es importante creo". Los fans han entendido perfectamente que el tuit va dirigido al actor de 'Élite', aunque Natalia no lo haya mencionado ni haya adjuntado el vídeo. El comentario se ha vuelto viral, acumulando más de 5.000 retuits y acercándose a los 39.000 'me gustas'.