Toca la guitarra desde los 13

Por lo que cuenta Pol, el divorcio de sus padres fue ese annus horribilis que le impulsó a coger por primera vez una guitarra, cuando solo tenía trece años. El desamor paterno se alargó demasiado, casi cinco años de peleas y desencuentros, y en esa canción terrible de cuna, Pol compuso sus primeros temas y prendió la semilla de una carrera musical aún por explotar. Una historia de amor en un solo paso, porque desde entonces no se ha separado de su guitarra. “A mí la música es lo que siempre me ha hecho sentir y llorar. Es lo que siempre he querido hacer”.