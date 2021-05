¿Reaparición en 'The Voice'?

Hasta el momento, el cantante no ha dicho nada en las redes y su última publicación en Instagram data del viernes 14 de mayo, hace ahora cuatro días, cuando anunció que habían conseguido recaudar un millón de dólares para apoyar a la India en el drama humanitario que viven debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Un post un tanto distinto a los que subía últimamente y en los que no ha dejado pistas acerca del rodaje 'secreto' donde ha tenido lugar el accidente, ya que estaba centrado en promocionar 'The Voice', programa en el que comparte el puesto de coach junto a Kelly Clarkson, Blake Shelton y John Legend. No es la primera vez que Nick ocupa una de las famosas sillas rojas del programa, ya que también participó en la edición de 2018.