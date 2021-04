El británico ha acumulado una gran fortuna desde la disolución (en un principio temporal) de One Direction en 2015

Al resto de sus compañeros tampoco les ha ido nada mal: repasamos sus carreras en los últimos años

Hace ya cinco años que los cuatro miembros que seguían formando de parte de One Direction (Zayn Malik había abandonado el grupo tan solo unos meses antes) decidieron darle al pause y comenzar a trabajar por separado. Desde ese momento, Harry Styles ha acumulado una gran cantidad de dinero y se estima que es el músico más rico de Reino Unido menor de 30 años ahora que Ed Sheeran (al que se le calcula una fortuna de más de 180 millones de euros) ha llegado a esa edad.

El año pasado, el diario británico The Sun publicó que Styles había acumulado 50 millones de libras (unos 55 millones de euros) más en su trayectoria como solista que durante el tiempo que formó parte de la parte de la banda. Gracias a sus negocios dentro y fuera de la industria musical, el cantante ha acumulado una fortuna que asciende a los 63 millones de libras y que le han convertido en el exmiembro más rico de One Direction.

Pero sus compañeros de banda tampoco se quedan atrás, pues se calcula que la fortuna de todos ellos supera las 30 millones de libras. Según The Sunday Times, el que más se acerca a Harry es Niall Horan con 50 millones de libras; un poco detrás están Louis Tomlinson con 45 millones y Liam Payne con 44; mientras que el menos rico sería Zayn Malik con 36 millones. Pero, ¿qué ha hecho Harry Styles para ser el más rico? ¿Qué están haciendo actualmente los demás? ¡Te lo contamos todo en Yasss!

Los negocios de Harry

Como bien sabrán sus fans, después de su andadura en 1D, el cantante no ha parado de trabajar en el mundo de la música y ya tiene dos discos en solitario en el mercado: 'Harry Styles' y 'Fine Line'. Los dos han sido un éxito rotundo y este último ha vendido ya casi medio millón de copias. Uno de los singles de este disco, 'Watermelon Sugar', le ha hecho ganar el Grammy en 2021 por Mejor Interpretación Vocal Pop Solista. Es el primer miembro de 'One Direction' en ganar este premio.

Además del éxito en ventas y el dinero que le reportan sus discos y conciertos, Harry Styles tiene su propio sello discográfico, Erksine Records LTD, lo que le permite tener el control sobre su música, pero también mayores ganancias. The Sun explica que la economía de la compañía está muy saneada: tiene activos de 24,7 millones de libras y ha recaudado 21,8 millones de libras más por actuar en conciertos en solitario.

A las ventas de los discos y las entradas de los conciertos, hay que sumar el merchandising como ropa y accesorios, que son muy demandados entre sus fans. Fuera del mundo de la música, Harry Styles tiene negocios muy lucrosos, como su trabajo como modelo. El proyecto que más beneficios le reporta en el mundo de la moda es su acuerdo con Gucci para ser embajador por la marca, por el que gana casi 10 millones de euros al año.

También le han reportado jugosos beneficios sus papeles en el cine, como 'Dunkerque' o 'My policeman' (está ahora en rodaje). Además, ejerció como productor ejecutivo de 'Happy Together', la serie inspirada en su vida. Su inmensa fortuna le ha permitido llevar una vida acomodada y darse caprichos como una colección de coches de alta gama, pero Harry tiene una gran vena solidaria y ha donado más de un millón de euros a causas benéficas, como iniciativas que ayudan a los refugiados que llegan a Europa o a los afectados por el atentado terrorista de Mánchester en 2017.

Zayn Malik, centrado en su familia

Zayn dejó la banda por un problema relacionado con la salud mental: el artista reconoció sufrir ansiedad y tener un trastorno alimenticio. Poco después lanzó su carrera en solitario, consiguiendo un gran éxito gracias a temas como 'Pillowtalk' o 'Dusk Till Down'. Además, ha escrito un libro autobiográfico para narrar cómo ha sido su vida siendo famoso en todo el mundo a tan corta edad. Ahora mismo vive en Nueva York junto a su pareja, la modelo Gigi Hadid, y su hija, Khai, que nació el pasado verano.

Liam Payne, problemas después de 1D

Fue el último miembro de la boyband en lanzar disco en solitario, 'lp1'. Este primer trabajo discográfico salió a la luz a finales de 2019, dos años después de que Liam lanzase su primer sencillo 'Strip that down'. Durante la promoción de ese primer álbum, el cantante habló acerca de sus últimos años en la banda, donde confesó haber tenido problemas de alcoholismo y para lidiar con la soledad. De hecho, tras la separación de One Direction estuvo yendo a terapia durante dos años y al final de la misma ya lanzó su primer single en solitario.

En 2018, lanzó 'For You' junto a Rita Ora para la banda sonora de la película 'Cincuenta sombras liberadas'; pero no fue la última vez que Liam unió su voz a la de otra estrella internacional, pues ha sacado al mercado canciones junto a J Balvin, French Montana o Jonas Blue. De no haber sido por el coronavirus, habría recorrido Europa en una gira para presentar 'lp1'. Liam es padre de un niño nacido en 2017, Bear Grey Payne, junto a la cantante Cheryl Cole.

Niall Horan, éxito en solitario

El cantante irlandés ha confesado en el podcast 'People, Just People' que lo pasó "mal" durante sus años en la banda, porque había muchas veces en las que visitaban para dar conciertos destinos que le apetecía conocer pero que no les dejaban salir del hotel para asegurar su seguridad. En aquellos momentos, Niall no entendía el por qué, pero esa etapa ya pasó y ahora vive mucho más tranquilo, aunque nunca se ha separado de la música, que es su gran pasión.

Tan solo un año después de que One Direction anunciara su separación temporal, el irlandés sacaba su primer single en solitario, 'This Town'; dos años después llegaba su primer disco, 'Flicker'; y el año pasado ya publicaba el segundo álbum, 'Heartbreak Weather'. Ha logrado un éxito muy notable con su música y con sus conciertos en solitario, que si bien no han alcanzado la afluencia de seguidores que congregaba la banda, han tenido un aforo más que considerable. Además, en 2016, Niall montó una empresa de gestión de golf.

Louis Tomlinson, regreso a 'The X Factor'

Fue el primer miembro de la banda en convertirse en papá. Lo hizo en 2016, tan solo unos meses después de la separación del grupo, con el nacimiento de Freddie Reign, fruto de su breve relación con Briana Jungwirth. En el terreno profesional, Louis comenzó su carrera como solista lanzando temas (que lograron un gran éxito) con otros artistas: sacó 'Just Hold On' con Steve Aoki y 'Back to You' con Bebe Rexha.

