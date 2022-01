Uno de los grandes debates que generó este bono cultural es si incluiría o no la financiación de espectáculos taurinos ; pero finalmente se ha decidido que no, según ha concretado Iceta. Tampoco incluirá el diseño, la moda ni la gastronomía; pero sí los videojuegos.

Sin embargo, también ha aclarado que los productos digitales y las suscripciones a plataformas y medios de comunicación tendrán un tope: "No quisiéramos que nadie se gastara el bono en solo una cosa". No obstante, todavía no se ha concretado cómo se llevará a cabo esta limitación.