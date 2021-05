Nueva York ofrecerá a los turistas vacunas contra el coronavirus para reactivar la economía

Por si Nueva York ya no era un destino lo suficientemente atractivo, ahora el alcalde de la ciudad ha anunciado que comenzará a ofrecer vacunas contra el coronavirus de Johnson & Johnson a los turistas que visiten la ciudad en los próximos meses. No obstante, su propuesta todavía depende de que el Gobierno central la autorice.

Si la propuesta del alcalde sale adelante, los puntos de vacunación estarían nada más y nada menos que en los lugares más emblemáticos del lugar como, por ejemplo, el puente de Brooklyn, Times Square o Central Park. Lugares por los que pasan a menudo los turistas para que vacunarse no suponga que los visitantes tengan que cambiar sus planes.

La vacuna no será un requisito para visitar Nueva York

También ha querido dejar claro el alcalde de Nueva York que ponerse la vacuna en la ciudad no va a ser un requisito obligatorio para viajar hasta allí; tampoco, obviamente, llegar ya vacunado. Es decir, que Nueva York no comprobará si los turistas están o no están vacunados cuando lleguen a la ciudad.