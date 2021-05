Unos abuelos visitan todos los días a su nieta con coronavirus para amenizarle la cuarentena y llevarle regalos

Aunque la campaña de vacunación sigue avanzando y poco a poco va aumentando el porcentaje de personas vacunadas en nuestro país, no nos podemos olvidar de que el coronavirus está todavía entre nosotros y si todavía no nos hemos contagiado seguimos estando en riesgo de hacerlo.

Es por eso que es necesario que sigamos cumpliendo las medidas sanitarias. No obstante, ni siquiera de esta manera podemos estar a salvo al 100%, siempre corremos el riesgo de acabar contagiándonos y en el caso de que esto ocurra no nos quedará otra opción que hacer la cuarentena necesaria en nuestra casa, si todo va bien y no tenemos que ser hospitalizados.