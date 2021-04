Estamos viviendo un momento muy complicado por la pandemia, no conseguimos frenar los contagios y esto hace que la vuelta a la normalidad se retrase todavía más; a pesar de la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país. Los jóvenes (y no tan jóvenes) están deseando poder volver a vivir su vida como lo hacían antes de la pandemia y en ocasiones utilizan las redes sociales para desahogarse.

Una chica a la que le da pereza vivir

Una chica escribió a Alfonso para contarle que le daba pereza vivir y el hombre se ha quedado "de una pieza" al leer el mensaje de la joven: "Hoy me dirijo a una preciosa niña a la que estoy siguiendo y que me dijo el otro día que que pereza la da vivir, me quedé de una pieza y flipando , la verdad es que las cosas están bastante mal para la juventud por esta maldita pandemia y lo que trae detrás, ruina", ha asegurado el hombre, que en ningún momento quiere quitarle importancia a esta situación tan complicada.

Además, el hombre ha querido compartir con sus seguidores cómo fue su vida, ya que él tampoco lo tuvo nada fácil: "Yo he pasado por una posguerra civil y de verdad creedme que fue muy difícil y duró mucho tiempo, pero aguantamos como pudimos y sin dejarnos vencer", ha asegurado Alfonso. "En mis 82 años he tenido ratos buenos y malos, soy hijo único y ya no me queda nadie de familia".