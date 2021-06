Si estás estudiando o hace menos de seis años que te graduaste seguramente hayas escuchado alguna vez hablar de la página web Wuolah . Desde que fue creada en 2015 por cuatro universitarios sevillanos, esta plataforma ha sido la salvación de miles de estudiantes que gracias a ella han podido sacarse la carrera. En ella no solo puedes encontrar apuntes de todo tipo, sino que si quieres subir los tuyos ganarás dinero por cada vez que otra persona se los descargue.

Estamos en plena época de exámenes y un año más, tanto algunos estudiantes universitarios como aquellos que están cursando Bachillerato, están haciendo uso de los apuntes que se han podido descargar en esta página web. No solo eso, sino que además estos jóvenes están tan agradecidos a la plataforma que a través de sus redes sociales han dejado por escrito lo que supone Wuolah para ellos : "Gracias compañeros de Wuolah por poner apuntes porque el año pasado tuve que faltar a clase por problemas de salud y me saqué las asignaturas, un besico".

En esta página web hay ahora mismo cuatro millones de documentos subidos por 100.000 personas distintas; es más, uno de cada tres universitarios y uno de cada dos preuniversitarios ha utilizado Wuolah este último curso, según cifras de la compañía. La mayoría de estudiantes parecen estar encantados con la plataforma, pero esta no gusta a todo el mundo por igual.

En las últimas horas el comentario de un profesor universitario de la UCM ha causado un gran revuelo en Twitter . Jesús Pérez Gil, "bioquímico y científico 24 horas" escribió un tuit citando un artículo que hablaba de esta plataforma criticando que los profesores no ganen nada de dinero con esta práctica: "¿Y los profes que hemos generado esos contenidos, ¿no pillamos? En serio, esto merece un debate. En la era digital, de la docencia virtual, de la difusión de materiales didácticos... Algo falla si alguien hace negocio simplemente vendiendo lo que COPIA de quien produce y crea…", escribió Jesús en su perfil de Twitter.

Wuolah a debate

Si Jesús quería con su publicación iniciar un debate en torno a Wuolah, puede estar orgulloso de sí mismo porque lo ha conseguido. Fue publicar el profesor ese tuit y que las redes comenzaran a arder. Por un lado, están aquellos que creen que no es justo que haya alumnos que puedan beneficiarse económicamente de los apuntes que ha impartido un profesor.

Sin embargo, esto no es lo más habitual o eso es lo que en las últimas horas han asegurado cientos de estudiantes en Twitter que han aprovechado el debate generado por este profesor universitario para defender las ventajas del servicio que ofrece esta página web: "Si un alumno tiene una vida complicada y no puede ir a clase, suspende. El profesor ha cobrado y el alumno ha pagado la asignatura, pero acaba sin posibilidad de estudiar. Cobrar 2 céntimos por compartirle a alguien los apuntes me da bastante menos vergüenza que esto", escribe por ejemplo Ainhoa, una estudiante universitaria de quinto curso que utiliza esta plataforma para compartir sus apuntes desde que comenzó la carrera.