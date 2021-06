Dos profesores de Valladolid van al colegio en falda como respuesta al insulto homófobo de un alumno a otro

Que en los últimos años estamos avanzando en materia de igualdad es algo que no se puede negar; pero que todavía nos queda un gran camino por recorrer, tampoco. A principios de noviembre de 2020 dio la vuelta al mundo la historia de Mikel Gómez , un joven del País Vasco que había ido a clase con falda porque le apetecía y al que, por ello, le llamaron la atención, tuvo que sufrir burlas de compañeros y le mandaron también ir al psicólogo para preguntarle abiertamente por qué vestía así.

Para mostrarle su apoyo, alumnos de toda España siguieron su ejemplo y fueron al colegio en falda con el objetivo de concienciar de que esta prenda no es solo para chicas, que no es más que una tela y que no tiene género. ¡Haz click en el vídeo para conocer más sobre esta iniciativa viral!